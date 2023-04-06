Jorge Jesus'tan 6 değişiklik

Derbi maçta ilk 11'de yer almayan Alioski, Serdar Dursun, İsmail Yüksek, Zajc, Emre Mor ve Rossi, bu maçta ilk 11'de şans buldu.

Derbide sahaya ilk 11'de çıkan Serdar Aziz, Osayi-Samuel, Arao, Mert Hakan Yandaş ve Arda Güler ise yedek kulübesinde yer aldı. Derbi maçta ileri uçta görev alan Joao Pedro'nun da grip olduğu için kadroya alınmadığı belirtildi.

Derbiye üçlü savunmayla çıkan Jesus, bu maçta iste dörtlü savunmayı tercih etti. Kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, savunmada Ferdi Kadıoğlu, Samet Akyıldız, Szalai ve Alioski'yi tercih etti.

Orta saha için İsmail Yüksek ve Zajc tercihinde bulunan Portekizli teknik adam, kanatları ise Emre Mor ile Rossi'ye emanet etti. Jesus, hücum hattını ise Valencia ve Serdar Dursun ikilisinden oluşturdu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Arao, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Miguel Crespo, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare yedek soyundu.

Jesus kulübede

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Jorge Jesus, bir maçlık cezasının sona ermesi nedeniyle Kayserispor maçında yedek kulübesindeki yerini aldı.

Sarı-lacivertlilerin Makedon oyuncusu Ezgjan Alioski ile Emre Mor, sarı-lacivertli formayla son olarak Gaziantep FK maçında ilk 11'de yer almıştı. İki futbolcu 81 gün sonra ilk 11'de oynadı.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien mücadelesinde ilk 11'de görev alan Serdar Dursun ise 224 gün sonra kadroda kendine yer buldu.

Uzun bir sakatlık dönemi yaşadıktan sonra iyileşen Nazım Sangare ise yedekler arasında yer aldı.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, kupa maçında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, bu müsabakada forma giyemedi. Grip olduğu belirtilen Joao Pedro da kadroya alınmadı.

Tribünde önemli boşluklar

Fenerbahçeli taraftarlar, Yukatel Kayserispor maçına fazla ilgi göstermedi. Karşılaşmada tribünlerdeki boşluklar göze çarptı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın başlangıç düdüğünden önce "yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.