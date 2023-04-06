Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 06.04.2023 18:21

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın hedefi Dünya Şampiyonası'na katılmak

2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında 7 Nisan Cuma günü Sırbistan ile Giresun'da karşılaşacak A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörü Costica Buceschi, takımına inandığını ve rakipleri karşısında sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın hedefi Dünya Şampiyonası'na katılmak

Buceschi, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin çok güçlü bir takım olduğunu belirtti.

"Play-off turunda Sırbistan ile Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için iki önemli maç oynayacağız. Deneyimli oyuncuları var ama yapabiliriz. Bir sonraki maç için savaşmalıyız, inanmalıyız. Şansımızın da yardımıyla kazanacağımızı düşünüyorum."

Dünya Şampiyonası'na katılacaklarına inandığını aktaran Buceschi, "Takımıma inanıyorum ve sonuna kadar savaşacağız. Sonuna kadar savaştığımız sürece de yapabiliriz." şeklinde konuştu.

Buceschi, Giresun halkından karşılaşma için destek beklediklerini de sözlerine ekledi.

Oyuncuların görüşleri

Toplantıya katılan oyunculardan takım kaptanı Yasemin Şahin ise rakiplerini iyi tanıdıklarını kaydetti.

"Sırbistan daha önce oynadığımız, bildiğimiz ve güçlü bir takım. Ama biz de burada iyi hazırlandık. Evimizde çok daha iyi bir maç çıkarıp, maçı kazanacağımıza inanıyorum. Sırbistan'da da kazanmak istiyoruz. Dünya Şampiyonası'na katılan ilk kadronun oyuncuları olmak istiyoruz."

Ceylan Aydemir ise güzel ve verimli bir kamp süreci geçirdiklerini belirtti.

"Bunun da maça yansıyacağına eminim. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılmanın mutluluğunu yaşamak istiyoruz."

Ayşenur Kara da Giresun halkından destek beklediklerini aktardı.

"Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir kamp geçirdik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Başaracağımıza inanıyoruz. Tüm Giresun'u bize destek olmaya davet ediyorum."

Sıradaki Haber
Son yarı finalist Fenerbahçe
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:49
İsrail Gazze’yi vuruyor
00:29
BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ