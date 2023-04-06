Son yarı finalist Fenerbahçe

Fenerbahçe ile Kayserispor, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Tek maç eleme usulüyle oynanan mücadeyi kazanan Fenerbahçe, deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşti.

Fenerbahçe'ye yarı finali getiren golleri, 8. ve 42. dakikalarda Emre Mor, 59. dakikada Serdar Dursun ile 90. dakikada Arda Güler kaydetti.

Yukatel Kayserispor'un tek golünü ise 18. dakikada Kolovetsios attı.

Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

[Fotoğraf: İHA]

Takımların kupa serüveni

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Fenerbahçe, ilk olarak İstanbulspor'u kupanın dışına itti ve son 16 'ya yükseldi. Sonrasında ise Çaykur Rizespor'u saf dışı bırakan Fenerbahçe, çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'un rakibi oldu.

Yukatel Kayserispor ise kupada Iğdır Futbol Kulübü, Sivas Belediyespor, Gençlerbirliği ve Fraport TAV Antalyaspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan Alioski'nin penaltı noktasına ortasında Valencia, topu Emre Mor'un önüne indirdi. Emre'nin gelişine şutunda. top ağlara gitti. 1-0.

14. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahasında karambole dönüştü. Son olarak meşin yuvarlağı altıpas çaprazında önünde bulan Rossi'nin ters ayağıyla şutunda, top üstten auta çıktı.

GOL - 18. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Hücum yönünün solundan paslaşarak kullanılan köşe atışında Kemen'in ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1.

36. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Valencia'dan aldığı topla ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleyi gören Serdar Dursun'un yerden şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

GOL - 42. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Ceza sahası dışında aldığı topla aniden hızlanan Emre, Serdar Dursun ile yaptığı verkaçla ceza sahasına girdi. Emre'nin sağ ayağıyla gelişine şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 59. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Kayserispor savunmasının geri pasında kaleci Cenk Gönen'e pres yapan Serdar Dursun, Cenk'in hatasıyla kaptığı topu boş kaleye gönderdi. 3-1.

62. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rossi'nin pasında Ferdi Kadıoğlu'nun kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda, kaleci Cenk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada sağdan Emre Mor'un etkili ortasında penaltı noktası civarında İsmail Yüksek'in topukla şık vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.

GOL - 90. dakikada Fenerbahçe'nin 4. golü geldi. Serdar Dursun'un pasında sağdan ceza sahasına giren Arda Güler'in vuruşunda, top ağlarla buluştu. 4-1.

Mücadeleyi Fenerbahçe 4-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos] [Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek (Dk. 67 Arao), Zajc (Dk. 46 Crespo), Emre Mor (Dk. 68 Mert Hakan Yandaş), Rossi (Dk. 68 İrfan Can Kahveci), Valencia (Dk. 78 Arda Güler), Serdar Dursun.

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Hosseini, Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 57 Uzodimma), Gökhan Sazdağı, Ackah, Kemen, Mane (Dk. 30 Emrah Başsan), Cardoso (Dk. 80 Ramazan Civelek), Gavranovic (Dk. 46 Mensah), Thiam (Dk. 80 İlhan Parlak).

Goller: Dk. 8 ve 42 Emre Mor, Dk. 59 Serdar Dursun, Dk. 90 Arda Güler (Fenerbahçe), Dk. 18 Kolovetsios (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 73 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Dk. 76 Mensah (Yuaktel Kayserispor)