Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, 13 Haziran'da başlayacak kamp öncesi futbolcularına mesaj yolladı.

Oyuncularına aktif dinlenme programı uygulamalarını ileten Portekizli teknik adam, kampa tam olarak hazır gelmelerini istedi.

Diğer yandan Jesus ve ekibi, kamp döneminde beklentileri karşılayan isimlerle yola devam edecek. Kadroda kalacağı netleşen oyuncular dışındaki futbolcuların durumu ise bu süreçte netleşmiş olacak.

Antrenman temposuna ve taktik çalışmalara ayak uyduramayan isimlerin, sarı lacivertli takımdan gönderileceği belirtiliyor.

Teknik Direktör Jorge Jesus, Mesut Özil, Ozan Tufan, Tisserand, Meyer ve Lemos'u kadroda düşünmüyor. Samatta ve Caulker'ın ise kampa dahil edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe 13 Haziran'da topbaşı yapacak

Bu arada 67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının bir etkinlik için yakın zamanda İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Jorge Jesus ile Fenerbahçe, 13 Haziran'da Samandıra'da topbaşı yapacak.

3-4 günlük çalışmanın ardından Topuk Yaylası'na gidecek sarı lacivertliler, burada 2 hafta yükleme programı uygulayacak.

Ayrıca Jesus'un isteği üzerine beslenme, uyku uzmanları ve psikolog gibi alanında kendini ispatlamış isimler de yer alacak.