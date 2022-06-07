Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım'a seçilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"Şampiyon olduktan sonra Ümit Milli Takım'a seçilmek benim için ayrı bir gurur oldu. Burada çok kaliteli bir ekip ve takım arkadaşlarımız var. Ümit Milli Takım kampını iyi geçirip hayalimiz olman A Milli Takım formasını giymek istiyorum. Buradan birçok oyuncu A Milli Takım'a gitti bizim için örnek oldular."

"Trabzon'da doğdum, altyapıda forma giydim ve şampiyon olduk"

Kaplan, dordo-mavili takımın formasıyla ilk sezonunda şampiyonluk yaşadığı için mutlu olduğunu belirtti.

"Şampiyonluk sezonunda takımda forma giymek ayrı bir gururdu. Elimden gelenin en iyisini yapamaya çalıştım. Teknik ekibimiz bizi her zaman hazır tuttu. Şampiyonlukta payım olduğu için ayrı bir mutluluğum var. Trabzon'da doğduk, o takımın altyapısında forma giydik. İlk sezonumda şampiyon olmak büyük bir mutluluktu"

[Fotoğraf: AA]

"Avrupa'da forma giyme hayalim ama kendi takımımda şampiyonlar ligi de ayrı mutluluk olur"

Kaplan, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkati çekti.

"Kulübe gelen teklifler olabilir. Kulübümüz menfaatleri doğrultusunda beni göndermeye hazırsa tabii ki Avrupa'ya gitmek isterim ama bir yıl daha kal derlerse Şampiyonlar Ligi oynamak da benim hayalim. Kendi takımımda Şampiyonlar Ligi forması giymek ayrı bir mutluluk olur."

"Van Dijk ve Laporte'u örnek alıyorum"

Genç stoper, futbolunu örnek aldığı futbolcuyu açıkladı.

"Virgil van Dijk'ı ve Laporte'u örnek alıyorum ama sol ayaklı olduğu için genellikle Aymeric Laporte'u daha çok izliyorum, takip ediyorum."