Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 20:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Jean Philippe Gbamin Trabzonspor'da
[DepoPhotos]
Trabzonspor, geçen sezon CSKA Moskova forması giyen ve bonservisi Everton'da olan Jean Philippe Gbamin ile anlaşmaya vardı.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililer, Fildişili ön libero Jean Philippe Gbamin'i renklerine bağladı.
26 yaşındaki oyuncu, 25 Ağustos Perşemeb günü saat akşam saatlerinde Trabzon’da olacak. Fildişili oyuncu sağlık kontrolünün ardından sözleşmeye imza atacak.
Etiketler: Trabzonspor Transfer Haberleri
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