İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli ekibin Antwerpen'de konakladığı otelde açıklama yaptı.

"Yarınki maç için takımımız sıkı bir şekilde çalışıyor. İnşallah iyi bir maç olur. Zor bir maç olacak. İki taraf için de final maçı. Zor bir 90 dakika, belki de uzayabilecek bir maç olacak ama ben inanıyorum ki bizim takımımız, teknik direktörümüz, oyuncularımız hepsi elinden geleni yapacaklardır."

Göksel Gümüşdağ, Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya Türk taraftarların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

"Bize verilen kontenjandaki biletler tamamen satıldı. Buradaki Türk gurbetçilerimiz biletleri tamamen tüketmiş. Dolayısıyla güzel bir atmosfer olacaktır. Hocamızın önderliğinde, oyuncularımız güzel bir mücadele sergileyecektir. Biz de buradayız. İnşallah turu geçmek istiyoruz."

Gümüşdağ, turuncu-lacivertli takımın yeni transferi Bertrand Traore'nin UEFA listesinde yer almadığı için kafilede bulunmadığını hatırlatarak, "Traore burada değil. Hocamız ona özel bir program verdi, önümüzdeki haftadan itibaren takımla başlar." ifadelerini kullandı.

"Ülke puanı için turu geçmek önemli"

"Belki 1 transfer daha yapabiliriz"



Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, @trtspor'a özel açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/1pnsKJ5IxG — TRT Spor (@trtspor) August 24, 2022

"Mesut Özil'in Başakşehir'de kendisini bulacağına tüm kalbimle inanıyorum"

Gümüşdağ, Mesut Özil'e de büyük güven duyduklarının altını çizdi.

"Başakşehir Futbol Kulübü olarak Mesut Özil'in gelmesini çok arzu ettik. Başakşehir formasını giymesini çok istedik, o da bizi istedi. Mesut Özil'in Başakşehir'de kendisini bulacağına, başarılı bir süreç geçireceğine tüm kalbimle inanıyorum. Antrenman eksikleri vardı, onu da yoğun bir programla çözdüğüne inanıyoruz. Hocamız son maçta ona şans verdi, inşallah en yakın zamanda takıma destek verecektir. Mesut, çok önemli bir tecrübe, önemli bir kariyer, Türkiye'ye gelmiş geçmiş en kariyerli Türk oyuncu. Biz onun başarısından gurur duyarız. İnşallah Başakşehir'de başarılı bir dönem geçirir."