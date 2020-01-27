Jahoviç, devre arası transfer olduğu Antalyspor forması ile Yutatel Denizlispor maçında takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı.

Makedon golcü maçın 44. dakikasında kafa topu mücadelesinde yerde kalmış, travma şüphesi ile ambulans helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.

Herhangi bir operasyona gerek görülmeyen ancak tedbir olarak müşahede altında tutulan futbolcunun, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.