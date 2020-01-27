Jahovic 3 hafta yok
Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Antalyaspor'un Makedon golcüsü Adis Jahovic'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
[Fotoğraf: AA]
Jahoviç, devre arası transfer olduğu Antalyspor forması ile Yutatel Denizlispor maçında takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı.
Makedon golcü maçın 44. dakikasında kafa topu mücadelesinde yerde kalmış, travma şüphesi ile ambulans helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.
Herhangi bir operasyona gerek görülmeyen ancak tedbir olarak müşahede altında tutulan futbolcunun, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Etiketler: Antalyaspor Adis JahovicSon Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 20:43