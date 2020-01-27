MKE Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiği açıklandı.
[Fotoğraf: MKE Ankaragücü Spor Kulübü]
MKE Ankaragücü teknik direktörlük görevi için Mustafa Reşit Akçay ile anlaşma sağladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.