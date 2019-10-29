Spor
Jaap Stam, Feyenoord'dan istifa etti29 Ekim 2019 Salı 12:10 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 12:14
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'un teknik direktörü Jaap Stam, görevinden istifa etti.
Hollandalı eski milli futbolcu Stam'ın, mart ayında 2 yıllık sözleşme imzaladığı Feyenoord'daki teknik direktörlük dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 47 yaşındaki Stam, ligin 11. haftasında 4-0 kaybedilen Ajax maçı sonrası görevinden ayrıldı.
Eredivisie'deki son 6 karşılaşmasının yalnızca 1'ini kazanabilen Feyenoord, lider Ajax'ın 15 puan gerisinde 12. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA