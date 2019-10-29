Spor
Galatasaray Doğa Sigorta, Polonya deplasmanında29 Ekim 2019 Salı 12:08 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 12:13
Temsilcimiz Galatasaray Doğa Sigorta, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 5. haftasında 30 Ekim Çarşamba günü Polonya'nın Asseco Arka takımına konuk olacak.
Gdynia şehrindeki Gdynia Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonuna iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı takım, geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.
Galatasaray, üçer galibiyeti ve birer yenilgisi bulunan İspanya temsilcisi Unicaja Malaga ile Polonya ekibi Asseco Arka'nın önünde haftaya averajla lider girdi. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandan galibiyetle dönerek liderliğini sürdürmenin peşinde.
Kaynak: AA