İzmir'de kazanan çıkmadı
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Altay-Medipol Başakşehir mücadelesi 1-1 sona erdi.
Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetti.
Maçta perdeyi 40. dakikada Trezeguet açtı ve konuk ekip soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
Karşılaşmanın 89. dakikasında sahne alan Ceyhun Gülselam, skoru tayin etti ve takımına puanı getirdi: 1-1.
Bu sonuçla 54 puana uaşan Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla 4. sıradaki yerini korudu.
30 puanlı Altay ise yine maç fazlasıyla 17. sıraya yükseldi. İki takım arasında ilk yarıda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
14. dakikada sol kanattan Epureanu'nun yaptığı ortada Aleksic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışının ardından ceza sahası içindeki Björkander'in kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği topu kaleci Volkan son anda kornere çeldi.
28. dakikada Rodriguez'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan müsait durumdaki Bamba'nın şutunda, kaleci Volkan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
33. dakikada Lima'nın sol kanattan yaptığı ortada İbrahim'e rağmen topa iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
GOL - 40. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Aleksic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Lis'ten dönen topla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Trezeguet'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.
Müsabakada ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
67. dakikada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Trezeguet'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
GOL - 89. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Rakip takımın uzaklaştırmak istediği topu Eren Erdoğan ceza sahası dışındaki Ceyhun Gülselam'a aktardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Sarper Barış Saka, Ceyhun Sesigüzel, Bahtiyar Birinci
Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, İbrahim Öztürk (Dk. 86 Eren Erdoğan), Naderi (Dk. 46 Kazımcan Karataş), Zeki Yıldırım (Dk. 46 Kappel), Ceyhun Gülselam, Poko, Thiam, Rodriguez (Dk. 66 Thaciano), Bamba (Dk. 63 Ahmed Rayan)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 86 Ömer Ali Şahiner), Leo Duarte, Epureanu, Lima, Deniz Türüç, Salih Uçan (Dk. 83 Emre Çolak), Tolga Ciğerci, Trezeguet (Dk. 83 Pizzi), Aleksic (Dk. 78 Serdar Gürler), Okaka
Goller: Dk. 40 Trezeguet (Medipol Başakşehir), Dk. 89 Ceyhun Gülselam (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 21 Zeki Yıldırım, Dk. 90+3 Kazımcan Karataş (Altay), Dk. 56 Deniz Türüç ve Emre Belözoğlu (teknik direktör) (Medipol Başakşehir)