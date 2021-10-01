İzmir derbisinde kazanan Altınordu
TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı İzmir derbisiyle başladı. TRT SPOR'dan naklen yayınlanan maçta Altınordu, Menemenspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 8. dakikada Enis Destan'ın attığı golle 1-0 kazandı.
TFF 1. Lig'de 8. haftanın açılışı İzmir derbisine sahne oldu.
TRT SPOR'dan futbolseverlerle buluşan keyifli maçta Altınordu, Menemenspor'u tek golle geçti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti ve 3 puanı getiren gol 8. dakikda genç forvet Enis Destan'dan geldi.
Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Altınordu, maç fazlası ve averajla 9. sıraya yükseldi.
İzmir derbisinden puansız ayrılan Menemenspor ise 8 puanla 12. sırada kaldı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Burak Cansız, Anıl Usta
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 84 Yusuf Can Esendemir), Yusuf Yalçın Arslan, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+2 Anıl Arıcıoğlu), Metehan Yilmaz (Dk. 90+2 Muzaffer Kocaer), Kürşad Sürmeli, Hüsamettin Yener, Recep Aydın, Enis Destan (Dk. 55 Feyttullah Gürlük) (Dk. 84 Ahmet Dereli)
Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl (Dk. 88 Muhammed Himmet Ertürk), Mazlum Demir, Kerem Paykoç (Dk. 88 Emir Şenocak), Mete Çelik, Ahmet Sağat (Dk. 68 Sabbah), Ba, Cem Çelik, Emre Özer (Dk. 79 Enes Sağlık), Akanbi (Dk. 79 Toni Gomes), Pote
Gol: Dk. 9 Enis Destan (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 13 Rıdvan Koçak, Dk. 48 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu)
- 23:40
- 23:23
- 23:17
- 23:18
- 23:09