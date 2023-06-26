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Spor
TRT SPOR 26.06.2023 10:33

Ivan Perisic Fenerbahçe'ye önerildi

Deneyimli futbolcu Ivan Perisic, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildi. Ancak sarı lacivertlilerin bu transfer için henüz resmi bir adım atmadığı öğrenildi.

Ivan Perisic Fenerbahçe'ye önerildi
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosuna genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerine rağmen, hücum hattını daha fazla güçlendirmek istiyor.

Gündeme gelen son isim, Ivan Perisic oldu. 34 yaşındaki Hırvat futbolcu, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildi. Ancak, sarı lacivertli ekibin bu transfer için henüz resmi bir adım atmadı.

Bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 44 maçta 1 kez fileleri havalandıran Perisic, 12 de asist yaptı. 34 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2024 Haziran'da bitecek.

Tottenham, kontratının sona ermesine 1 yıl kalan oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Ivan Perisic, bir önceki sezon Inter formasıyla 10 kez gol sevinci yaşarken 9 da asist yapmıştı.

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