İtalya'da Torino derbisi Juventus'un03 Kasım 2019 Pazar 02:42 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 02:56
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 11. haftasında lig lideri Juventus, Torino derbisinde ezeli rakibi Torino’yu deplasmanda 1-0 yendi.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında lig lideri Juventus, Torino derbisini hakem Daniele Doveri yönetti.
İlk yarı 0-0 sona erdi
Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın dengeli oyunuyla ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda Juventus baskısını arttırırken, siyah-beyazlı takım aradığı golü 70. dakikada buldu. Juventus’un Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt, attığı golle siyah-beyazlıları derbide 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Juventus, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Juventus, bu maçtan aldığı 3 puanla, lig tablosunda puanını 29'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Inter son dakikada güldü
Juventus’un şampiyonluk yolundaki rakibi Inter ise Bologna deplasmanında son dakikada gelen penaltı golüyle 3 puan aldı.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta ev sahibi Bologna, 59. dakikada Roberto Soriano ile 1-0 öne geçti.
Inter’den bu gole yanıt, 75. dakikada Belçikalı forvet Romelu Lukaku’dan geldi.
90 2. dakikada Inter'in kazandığı penaltı atışını gole çeviren Lukaku, Inter’in Bologna’yı 2-1 yenmesini sağladı.
Bu sonuçla Inter'i puanını 28'e yükseltti ve puan tablosunda ikinci basamakta yer aldı.
Kaynak: AA