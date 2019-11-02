Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını Göztepe 31. dakikada Jerome'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda rakibi üzerinde büyük baskı kuran Trabzonspor, yakaladığı pozisyonlarda Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu geçemedi. Mücadele İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuçla 4 maç aradan sonra mağlup olan Trabzonspor 16 puanda kaldı ve zirve yarışında büyük yara aldı.

2 maç aradan sonra galip gelen Göztepe ise puanını 12'ye çıkardı.

Önemli anlar

9. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Yusuf Sarı'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Sörloth, ceza sahasına girdi. Göztepe savunmasının da müdahale etmeye çalıştığı topa Sörloth'un vuruşunda, meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

15. dakikada Gassama'nın sağdan ceza sahasına ortasında altıpas önünde Halil Akbunar'ın volesinde, top yandan auta gitti.

21. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Beto'da kaldı.

31. dakikada Göztepe öne geçti. Mossoro'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Gassama, ceza sahasına ortasını yaptı. Altıpas önünde topa gelişine vuran Jerome, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

37. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Doğan Erdoğan'ın vuruşunda, kaleci Beto topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe atışında yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı gitti.

53. dakikada sağdan ceza sahasına gelen topu Halil Akbunar indirdi, ceza sahası önünden Castro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

68. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına gönderdiği topta Sosa'nın volesinde, kaleci Beto meşin yuvarlağı kontrol etti.

75. dakikada sağdan ceza sahasına giren ve çizgiye inen Yusuf Sarı, topu içeriye çıkardı. Altıpas üzerinde Avdijaj'ın vuruşunda, kaleci Beto topu ayaklarıyla çıkardı.

90. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında yükselen Koray Kılınç'ın altıpas üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Beto gole izin vermedi.

90+4'üncü dakikada sağdan Pereira'nın ortasında uzak kale direği dibinden Novak'ın kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

Karşılaşma, konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA, TRT Spor