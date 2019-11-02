Süper Lig'in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.

GOL: 37. dakikada Gençlerbirliği savunmasından büyük bir hata geldi. Polomat'nın geri pasında kaleci Ertaç topu kötü kontrol etti ve ayağından açılan topu Skubic kazanarak Miya'ya aktardı. Ugandalı forvet boş kaleye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi. 1-0

GOL: 90+4. dakikada köşe vuruşunun ardından kale sahasına seken top Yasin'in önüne düştü. Yasin Pehlivan yakın mesafeden yaptığı rövaşata vuruşla topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi. 1-1

İttifak Holding Konyaspor bu galibiyetle puanını 13'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise puanını 7'ye yükseltti.

Kaynak: TRT SPOR, AA