Romelu Lukaku, durdurulamıyor. Belçikalı santrfor, Inter'in Serie A'da Genoa'yı 3-0 mağlup ettiği maçın henüz 33. saniyesinde takımını öne geçirdi.

Böylece, son 5 maçtaki 6. golünü kaydetti. Lukaku'nun bu golü Inter tarihinin en erken ikinci golü olarak da kayıtlara geçti.

Kulüp tarihinin en erken golü, 1988 yılında Cesena ile oynanan maçın 10. saniyesinde ağları sarsan Gianfranco Matteoli'den gelmişti.

Genoa maçını da boş geçmeyen Lukaku, bu sezon Serie A'daki toplam gol sayısını 18'e yükseltti. Deneyimli futbolcu, gol krallığı yarışında 19 gollü Cristiano Ronaldo'nun ardından ikinci sırada yer alıyor.

Romelu Lukaku hırsı, liderliği ve attığı gollerle takımının şampiyonluk hasretinin son bulması için de büyük çaba gösteriyor.

24 haftası tamamlanan Serie A'da topladığı 56 puanla lider durumda bulunan Inter, son şampiyonluğunu 2009-2010 sezonunda yaşamıştı.