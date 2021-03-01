Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 1-0 mağlup oldu. 10 maçlık yenilmezlik serisi son bulan bordo mavililer, zirve yarışında büyük bir yara aldı.

Süper Lig'de 26 maçta kalesinde 25 gol gören Karadeniz temsicisi, Galatasaray'ın ardından en az gol yiyen 2'inci takım konumunda.

Buna karşın Trabzonspor, savunmadaki başarısını hücuma yansıtamadı. 26 maçta 32 kez gol sevinci yaşayan bordo mavililer, maç başı 1,2 gol ortalaması tutturabildi.

Trabzonspor, forvet hattında Alexander Sörloth'un boşluğunu dolduramadı. Karadeniz ekibi geçen sezon 34 maçta 76 gol atarak ligin açık ara en skorer takımı olmuştu.

Attığı 24 golle takımı sırtlayan Norveçli santrfor da sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Trabzonspor'da Sörloth'un yerine transfer edilen Benik Afobe ve Jorge Djaniny ise beklenen katkıyı veremedi.

Stoke City'den kiralanan Afobe, sezona iyi başlasa da bu performansı sürdüremedi. 28 yaşındaki oyuncu, 23 maçta sadece 4 gol atabildi. Son golünü 18'inci haftada kaydeden Afobe, 8 maçtır gol sevinci yaşayamıyor.

Saha içinde mücadeleci ve çalışkan yapısıyla dikkat çeken Djaniny de Trabzonspor'un gol sorununa çare olamadı. 29 yaşındaki futbolcu, ligde 20 maçta 3 kez ağları sarsabildi.

Afobe-Djaniny ikilisi ligde 27 maçta 7 kez gol sevinci yaşayabildi. Sörloth ise geçen sezon aynı dönemde 19 gol atmıştı.

Takımın hücumdaki diğer önemli isimleri Nwakaeme ile Ekuban da son haftalarda suskun. Nwakaeme 3, Ekuban ise 6 maçtır gol atamıyor.