Vasilije Micic, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Anadolu Efes'in Sırp oyun kurucusu, başarılı oyunuyla takımını adeta sırtlıyor.

Lacivert beyazlılar, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 106-74 gibi farklı bir skorla geçerken başrolde Micic vardı. 27 yaşındaki oyuncu, Ataşehir'de 37 sayıyla kariyer rekorunu kırarken 5 de asist yaptı.

Larkin'in geç form tuttuğu sezonda daha fazla sorumluluk alan Micic'in başarısı rakamlara da yansıyor.

THY Avrupa Ligi'nde 16 sayı ortalaması tutturan Sırp yıldız, toplamda ise 386 sayıyla Mike James'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Takımını yönlendirmede de başarılı olan Micic, 4,9 asist ortalaması ile bu alanda 7'nci sırada bulunuyor.

"Kötü oynadığı zaman hep eleştiriyorum, bu kez kutlamayı hak etti"

26 maçın 24'ünde forma giyen skorer oyuncu, Fenerbahçe Beko maçının ardından koç Ergin Ataman'dan da övgü aldı.

"Bugün hakikaten çok sıradışı bir maç çıkardı. Soyunma odasında kendisini kutlamadım. Burada sizlerin önünde kendisini kutlayayım. Kötü oynadığı zaman hep eleştiriyorum Micic’i, bu kez kutlamayı hak etti."

NBA takımlarının da dikkatle takip ettiği Micic'in hakları sezon başında Philadelphia'dan Oklahama'ya geçmişti.