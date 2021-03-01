Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cenk Tosun ve Montero kadroya alınmadı
Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Salı günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Montero kadroda yer almadı.
Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Cenk Tosun ve Francisco Montero kadroda yer almadı.
Karşılaşma için bugün Malatya'ya gidecek Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Ajdin Hasic, Rachid Ghezzal, Georges-Kevin Nkoudou, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.
Etiketler: Beşiktaş
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