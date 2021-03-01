Ozan Kabak Ada'da parlıyor. Genç futbolcu, kısa zamanda futbolun beşiğinde rüştünü ispatladı.

20 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da başlayan yolculuğunu Stuttgart ve Schalke'nin ardından Liverpool'da da başarıyla sürdürüyor.

İngiliz ekibinin 1 Şubat'ta Schalke'den kiraladığı milli stoper, yeni takımının formasını ilk kez 13 Şubat'ta ligdeki Leicester City maçında giydi.

Bu maçı 3-1 kaybetmelerine rağmen Liverpool Menajeri Jorgen Kloop, 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig deplasmanında Ozan'a yine 11'de şans verdi.

2-0 kazandıkları karşılaşmada maçın oyuncusu seçilen genç stoper, Kloop'un güvenini boşa çıkarmadı. UEFA da, milli futbolcuyu Devler Ligi'nde haftanın kadrosuna alarak onurlandırdı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Liverpool'un 20 Şubat'ta ligde sahasında Everton'a 2-0 yenildiği maçta savunmanın göbeğinde yine Ozan forma giydi.

Genç futbolcu, Premier ligde ilk 3 puan sevincini Sheffield United'ı 2-0 yendikleri maçta yaşadı.

Ozan Kabak böylece Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da 16 gün içinde 4 maçta 11'de sahaya çıkıp 360 dakika forma giyme başarısını gösterdi.

20 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Liverpool'un Schalke ile yaptığı mukavelede 33 milyon avro satın alma bedeli bulunuyor.