İspanyol polisi, 2014-2020 yılları arasında kulüp başkanı olan Bartomeu ile eski yönetim kurulu üyelerinden 3 kişinin evlerine baskın yaptı.

Baskının ardından eski başkan ile 3 yönetici gözaltına alındı. Polis, Barcelona kulüp binasında da arama yaptı.

Josep Maria Bartomeu, takımdaki bazı futbolcularla ilgili kara propaganda yaptırmak için kulübün kaynaklarını kullanmakla suçlanıyor.

Bartomeu'nun, sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla futbolcuların itibarını zedelediği iddia ediliyor.

Geçen yıl başlayan sancılı sürecin ardından Bartomeu, ekim ayında istifa etmişti. 4 aydır geçici kurul tarafından yönetilen Katalan ekibinde pazar günü başkanlık seçimi yapılacak.