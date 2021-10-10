İtalya'nın ev sahipliği yaptığı UEFA Uluslar Ligi’nin 3. maçı Torino'daki Allianz Stadı’nda oynandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında İtalya fırsatlar yakalasa da gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 46. dakikada Nicolo Barella ile 1-0 öne geçti.

65. dakikada gök mavililerin kazandığı penaltı atışını gole çeviren Domenico Berardi ile farkı 2'ye çıkardı. 2-0.

Belçika, 86. dakikada Charles De Ketelaere ile farkı 1'e indirdiç 2-1.

Mücadelede başka gol olmayınca İtalya, Belçika’yı 2-1 yenerek, UEFA Uluslar Ligi 3'üncüsü oldu.