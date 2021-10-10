Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da süren organizasyonda 369 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Milli sporcular 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya elde etti.

[Fotoğraf: AA]

Tek erkekler kategorisinde Emre Lale bronz, tek kadınlar kategorisinde Özge Bayrak gümüş madalya aldı.

Çift kadınlar kategorisinde Cansu Erçetin ile Yasemen Bektaş ikinci, Zehra Erdem ile İlayda Nur Özelgül üçüncü, karışık çiftler kategorisinde ise Zehra Erdem ile Emre Sönmez ikinci oldu.