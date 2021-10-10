Genç milli kürekçiler Avrupa'nın zirvesine çıktı
Almanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler dört tek sınıfında altın madalya kazandı.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih'te düzenlenen organizasyonda Enver Erman, Serkan Erkal, Kaan Yılmaz Aydın, Ali Ardıl İlgün'den oluşan milli takımın, 13 ülkenin mücadele ettiği dört tek sınıfında 6.25.62'lik dereceyle Avrupa şampiyonu oldu.
Kızlar iki tek sınıfında ise Aslıhan Naran Akkay ve Ruken Ülgey'den oluşan milli takım Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.
Erkekler tek çifte sınıfında Eren Efe Kara'nın altıncı, kızlar tek çifte kategorisinde ise Deniznur Serra Baykara yedinci olarak organizasyonu tamamladı.
Almanya’da yapılan Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası’nda Enver Erman, Serkan Erkal, Kaan Aydın, Ali Ardil İlgün’den oluşan Erkekler Dört Tek Dümencisiz ekibimiz altın madalya, Aslıhan Akkaya ve Ruken Ülgey’den oluşan Kızlar İki Tek Dümencisiz ekibimiz bronz madalya kazandı pic.twitter.com/yrmFvlpgfr— TMOK | #TeamTürkiye (@TMOK_Olimpiyat) October 10, 2021
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