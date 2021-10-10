Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih'te düzenlenen organizasyonda Enver Erman, Serkan Erkal, Kaan Yılmaz Aydın, Ali Ardıl İlgün'den oluşan milli takımın, 13 ülkenin mücadele ettiği dört tek sınıfında 6.25.62'lik dereceyle Avrupa şampiyonu oldu.

Kızlar iki tek sınıfında ise Aslıhan Naran Akkay ve Ruken Ülgey'den oluşan milli takım Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

Erkekler tek çifte sınıfında Eren Efe Kara'nın altıncı, kızlar tek çifte kategorisinde ise Deniznur Serra Baykara yedinci olarak organizasyonu tamamladı.