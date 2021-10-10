Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü Türkiye ile sahalarında yapacakları karşılaşmaya ilişkin maçın oynanacağı Daugava Stadı'nda forvet oyuncularından Vladislavs Gutkovskis ile açıklamalarda bulundu.

Kazakevics, Türkiye'nin durumundan çok kendi durumlarına odaklandıklarını belirtti.

"Gerçekten Türkiye'nin grup içindeki durumunu ya da şansını takip etmiyoruz. Sadece kendimize odaklandık."

[Fotoğraf: AA]

Letonya Teknik Direktörü, iki takım arasındaki son 5 maçın berabere bitmesinin hatırlatılması değerlendirdi.

"Yarınki oyunda her şey 0-0 başlayacak geçmişin, daha önceki maçların önemi olmayacak, önümüze bakıyoruz. Oyuna motive olacağız. Son Türkiye-Norveç maçını seyrettikten sonra teknik direktör değişikliğinin Türkiye'nin oyunu üzerinde bir takım farklılıklar oluşturduğunu gördük. Biz de bu yönde farklılaştırmalar yaptık. Yarınki oyunda bunları da göreceksiniz."

Kazakevics, "Oyununuzda ne gibi farklılıklar olacak?" sorusuna ise yanıt vermedi.

[Fotoğraf: AA]

Letonya'nın hücum oyuncularından Vladislavs Gutkovskis ise, "Türkiye'nin en önemli stoperlerinden Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü'nün cezaları sona erdi. Bir forvet oyuncusu olarak bunu bir şanssızlık olarak görüyor musun?" sorusuna yanıt verdi.

"Yarın oynarsam benim için karşıma kimin çıkacağı o kadar önemli değil. Elimden gelenin en iyisini yapıp, takım arkadaşlarıma faydalı olmaya çalışacağım. Tek düşüncem bu."

[Fotoğraf: AA]

Letonya Türkiye maçına hazır

Letonya Milli Takımı'nın karşılaşmanın oynanacağı Daugava Stadı'nda teknik direktör Dainis Kazakevics yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, Kazakevics'in saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşmanın ardından başladı.

[Fotoğraf: AA]

Koşu ile başlayan idman, koordinasyon hareketleriyle sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışması gerçekleştirildi.