Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli bisikletçiler Balkan şampiyonu oldu
Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda milli sporculardan Oğuzhan Tiryaki büyük erkekler, Ali İhsan Egin ise genç erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada sporculara başarılar dilendi.
"Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda sporcularımızdan Oğuzhan Tiryaki büyük erkekler kategorisinde, Ali İhsan Egin ise genç erkekler kategorisinde Balkan şampiyonu oldu. Sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ederiz."
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