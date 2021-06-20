EURO 2020 A Grubu'nda son maçlar aynı saatte oynanacak. Bakü'de İsviçre ile Türkiye karşı karşıya gelirken Roma'da İtalya ile Galler kozlarını paylaşacak.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak İtalya-Galler mücadelesininde Rumen hakem Ovidiu Haţegan düdük çalacak. Karşılaşma saat 19.00 başlayacak.

Grupta 6 puanla lider konumda bulunan ve son 16'yı garantileyen İtalya, 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Gök-mavililer, ilk iki maçta Türkiye ve İsviçre'yi 3-0 mağlup etmişti.

Grupta 4 puanla 2'nci sırada yer alan Galler'in ise son 16 ülke arasında yer alma şansı yüksek. Ada ekibi rakibine yenilse dahi diğer maçlardan gelecek sonuçlarla birlikte gruptan çıkabilir.

İtalya ve Galler daha önce resmi maçlarda 6 kez karşı karşıya geldi. İtalyanlar bu maçların 5'ini kazanırken, Galler ise tek galibiyetini 2002 yılında Cardiff'te almıştı.