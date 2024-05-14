Açık 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.05.2024 20:20

Fransız vekil: İsrail'in 'soykırım niyeti' gün geçtikçe belirginleşiyor

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi Milletvekili Pascale Martin, İsrail hükümetinin "soykırım niyetinin" gün geçtikçe belirginleştiği değerlendirmesinde bulundu.

Fransız vekil: İsrail'in 'soykırım niyeti' gün geçtikçe belirginleşiyor
[Fotograf: Reuters]

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili Pascale Martin, Ulusal Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.

CNN haber kanalının, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki askeri tesis "Sde Teiman"da çalışan İsraillilerle yaptığı habere değinen Martin, söz konusu İsrailli çalışanların anlattıklarının tüyler ürpertici olduğunu kaydetti.

Martin, "İsrail, bu tarz işkence merkezlerinden 3 tane açtığını kabul ediyor." diyerek, 1,4 milyon Gazzeliyi Refah'a akın etmeye zorladıktan sonra İsrail ordusunun burayı bombaladığını ve bölgeye tanklar konuşlandırdığını söyledi.

Fransız vekil: İsrail'in 'soykırım niyeti' gün geçtikçe belirginleşiyor

Fransız Milletvekili, sözlerine şöyle devam etti:

"360 binden fazla kişi Gazze Şeridi'nin ortasına doğru yola koyuldu ancak bombardımanlar kuzeyde de yeniden başladı. 1 milyondan fazla insan açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya. Hiçbir medya artık yayım yapmıyor. İnsani yardım kamyonları saldırıya uğruyor. Sınır kapısı yıkıldı. İsrail hükümetinin soykırım niyeti gün geçtikçe belirginleşiyor."

Martin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşırı sağcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sert dille uyardığı için övündüğü yorumunda bulunarak, Macron'un bu uyarılarının sadece sözde kaldığına işaret etti.

Macron'un Mısır'daki yaralı Filistinli çocukları Fransa'ya getireceği sözü verdiğini dile getiren Martin, "Gazze'de her 10 dakikada bir Filistinli çocuk öldürülüyor veya yaralanıyor." dedi.

Martin, ülkesinin sadece 11 Filistinli çocuğu topraklarında karşıladığını belirterek, bu çocuklara yalnızca 1 ebeveynin refakat etmesine izin verildiğini anlattı.

Pascale Martin, Mecliste bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'ye hitap ederek, "Cumhurbaşkanı ne zaman sözünü tutacak? Hükümetiniz bu çocukları (buraya) getirmek ve hayatlarını kurtarmak için ne zaman önlem alacak?" ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki "Sde Teiman" askeri tesisi

CNN haber kanalı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki "Sde Teiman" askeri tesisinde çalışan 3 İsrailli ile konuşmuştu.

İsrailli çalışanların anlattığına göre, askeri tesis, Gazze'den alıkonularak getirilen Filistinlilerin tutulduğu kapalı alanlar ile yaralıların yataklara bağlı halde yattığı bir sahra hastanesi olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Tesiste çalışanların, CNN ile paylaştığı kayıtlarda, alıkonulan Filistinlilerin dikenli tellerle çevrili alanlarda tutulduğu, kağıt inceliğinde şiltelerin üzerinde oturmak zorunda bırakıldığı ve gözlerinin bağlı olduğu görülüyordu.

ETİKETLER
Fransa İsrail Filistin - İsrail Çatışması Soykırım Gazze
Sıradaki Haber
İrlanda'daki öğrencilerin Gazze'ye destek eylemleri devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:55
Mısır: Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı insani krizin tek sorumlusu İsrail
21:50
ÇAYKUR'a alınacak 1002 mevsimlik işçi için kura çekildi
21:55
Dünya genelinde ülke içinde yerinden edilenlerin sayısı 75,9 milyona ulaştı
21:37
Güneş'te bir patlama daha oldu
21:34
Rami Kütüphanesi'nde Bilim Şenliği düzenlenecek
21:12
İzmir açıklarında sürüklenen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rize'nin yüksek kesimleri karla kaplandı
Rize'nin yüksek kesimleri karla kaplandı
FOTO FOKUS
Bosna Hersek'te 11. Çocuk Şenliği
Bosna Hersek'te 11. Çocuk Şenliği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ