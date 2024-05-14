Borrell: AB ülkeleri Filistin konusunda 'çok bölündü'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'deki Stanford Üniversitesi'nin Hoover Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada Gazze hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Borrell, Filistin yönetiminin güçlendirilmesi için siyasi süreç başlatılması gerektiğine işaret ederek, "Bu trajediden kurtulmanın tek yolunun iki devletli bir çözüme ulaşmak olduğunu yüksek sesle ve açıkça ifade etmeliyiz. Ne kadar zor olursa olsun, insanlık vicdanında leke olarak kalacak bu trajediyi durdurmanın başka bir yolunu görmüyorum." değerlendirmesi yaptı.

Avrupa'nın Filistin konusunda "bölündüğü" yorumunu yapan Borrell, "Bazı istisnalar dışında Rusya'nın karşısında (AB ülkeleri) oldukça birleşti. Ukrayna'yı siyasi, ekonomik, her açıdan destekleme konusunda çok fazla birleştiler. Gazze konusundaysa çok fazla bölünmüş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Borrell, iki devletli çözümü mümkün kılmak için AB'nin sorumluluk aldığını ve Arap ortaklarla temasların sürdüğünü bildirerek, "ABD tarafında çözüm arayışına devam etme konusunda belli bir yorgunluk görüyorum." eleştirisini yaptı.

"Gazze tamamen dümdüz ediliyor"

Gazze'deki "korkunç durumun son derece endişe verici" olduğunu belirten Borrell, şunları kaydetti:

"2008-2009 yıllarında Gazze'deydim ve sanırım bu, Gazze'nin üçüncü ya da dördüncü kez yıkılışı. Ancak bu sefer köklerine kadar yıkılıyor, tamamen dümdüz ediliyor. İnsanlar ölüyor, açlıktan ölüyor ve hayal bile edilemeyecek boyutlarda acı çekiyor."

Gazze'ye sağlanan insani yardımların yeterli olmadığını ifade eden Borrell, "Her sabah benim yaptığım gibi uydudan sınıra bakabilirsiniz. Sınırın diğer tarafında yüz binlerce insan, Birleşmiş Milletlere göre açlık sınırının en üst seviyesindeyken, binden fazla kamyonun giriş yapabilmek için beklediğini, kuyruğa girdiğini görebilirsiniz." dedi.

İsrail'in Gazze'deki katliamı

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne karadan, denizden ve havadan saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun saldırılarında son 10 günde Gazze'de 519 Filistinli hayatını kaybederken, 1163 Filistinli de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 221 gündür sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 35 bin 173'e, yaralı sayısı da 79 bin 61'e ulaştı.

Ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında halen ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı belirtiliyor.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.