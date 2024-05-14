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Dünya
AA 14.05.2024 18:15

Stockholm Üniversitesi'nin İsrail ile ilişkileri kesmesi için eylem başlatıldı

İsveç'in Stockholm Üniversitesi'ndeki öğrenciler, İsrail üniversiteleri ve kurumlarıyla tüm ilişkilerin kesilmesi talebiyle kampüste eylem yapıyor.

Stockholm Üniversitesi'nin İsrail ile ilişkileri kesmesi için eylem başlatıldı
[Fotograf: AA]

ABD'deki üniversitelerde başlayan ve Avrupa'ya yayılan Filistin'e destek eylemlerinden ilham alan öğrenciler, başkent Stockholm'ün Frescativagen bölgesinde yer alan kampüste 20 çadır kurdu.

Öğrenciler, "Soykırıma son" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar açtı.

Stockholm Filistin Akademisyenleri Başkanı Oruba Abu Hammam, değerlendirmelerde bulundu.

"Üniversitenin soykırımı durdurmak için harekete geçmesini talep ediyoruz"

Eylemin üniversitenin iş birliği içinde olduğu 4 İsrail üniversitesiyle tüm ilişkilerin kesilmesi talebiyle başlatıldığını söyleyen Hammam, "Ayrıca üniversitenin Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğuna dair bir açıklama yayımlamasını, soykırımı kınamalarını ve soykırımı durdurmak için harekete geçmelerini talep ediyoruz." dedi.

Hammam, "Üniversiteden ayrıca, öğrencilerin ve personelin Filistin hakkında konuşurken, Filistin halkıyla dayanışmasını ve İsrail'in şu anda Filistin halkına karşı işlemekte olduğu soykırıma karşı tepkisini ifade ederken güvende olduklarına dair güvence vermesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan Filistin'e destek gösterileri, polis müdahalelerine rağmen sürüyor.

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