Parçalı Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.05.2024 17:37

Fransa'da öğretmen sendikalarından hükümetin eğitim düzenlemelerine karşı eylem çağrısı

Fransa'da öğretmen sendikaları, hükümetin eğitim sistemine ilişkin reformlarına karşı eylem çağrısı yaptı.

Fransa'da öğretmen sendikalarından hükümetin eğitim düzenlemelerine karşı eylem çağrısı

Snes-FSU öğretmen sendikasından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin ortaokullarda hayata geçirmek istediği, öğrencilerin seviyelerine göre gruplandırılmasını öngören "bilgi şoku" reformu protesto edildi.

Öğrencileri seviyelerine göre gruplandırmayı öneren düzenlemeye karşı çıkan sendika, böylesi bir uygulamanın, öğrenme güçlüğü çeken çocukların damgalanmasına neden olacağını savundu.

Öte yandan sendika, reformun, Fransız eğitim sisteminin hakkaniyet ve kaynaştırma prensiplerine aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmen sendikasının açıklamalarına, SNEP-FSU, SUD Education, CGT ve FNEC-FP FO gibi diğer eğitim sendikaları da destek verdi.

Sendikalar, hükümet reformuna ve çalışma koşullarının kötüleşmesine karşı eylem çağrısı yaptı.

Fransa Başbakan Gabriel Attal, eğitim bakanı olduğu aralık ayında söz konusu düzenlemelerin duyurusunu yapmıştı.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
AB, bundan sonra Ukrayna'ya düzenli fon aktarabilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:49
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu önümüzdeki hafta Meclis'e geliyor
18:45
İstanbul'da suya yüzde 60'a varan oranlarda zam yapıldı
18:25
Borrell: AB ülkeleri Filistin konusunda 'çok bölündü'
18:21
Rusya: Harkiv'de bir yerleşim birimini ele geçirdik
18:17
Stockholm Üniversitesi'nin İsrail ile ilişkileri kesmesi için eylem başlatıldı
18:11
Son 53 yılın en sıcak nisan ayı yaşandı
Binlerce Filistinlinin Mısır sınırından göç etmesiyle bölgede sessizlik hakim
Binlerce Filistinlinin Mısır sınırından göç etmesiyle bölgede sessizlik hakim
FOTO FOKUS
Büyüdüğü yurdun müdürü oldu
Büyüdüğü yurdun müdürü oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ