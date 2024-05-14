Parçalı Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.05.2024 18:19

Rusya: Harkiv'de bir yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Bugrovatka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya: Harkiv'de bir yerleşim birimini ele geçirdik
[Fotoğraf: Arşiv]

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araç üretim atölyesini vurduğu aktarılan açıklamada, bunun dışında bazı askeri havaalanlarında yakıt ve hava araçları ile mühimmat depolarının vurulduğu belirtildi.

Harkiv'deki operasyonlar ile ilgili de bilgi paylaşıldı

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Harkiv bölgesindeki operasyonları ile ilgili de bilgi verilen açıklamada, "Rus Kuzey askeri birlikleri aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Bugrovatka yerleşim birimini kurtardı ve düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerledi." ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Stockholm Üniversitesi'nin İsrail ile ilişkileri kesmesi için eylem başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:49
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu önümüzdeki hafta Meclis'e geliyor
18:45
İstanbul'da suya yüzde 60'a varan oranlarda zam yapıldı
18:25
Borrell: AB ülkeleri Filistin konusunda 'çok bölündü'
18:17
Stockholm Üniversitesi'nin İsrail ile ilişkileri kesmesi için eylem başlatıldı
18:11
Son 53 yılın en sıcak nisan ayı yaşandı
18:09
Vangölü Ekspresi seyahatseverlerden ilgi görüyor
Binlerce Filistinlinin Mısır sınırından göç etmesiyle bölgede sessizlik hakim
Binlerce Filistinlinin Mısır sınırından göç etmesiyle bölgede sessizlik hakim
FOTO FOKUS
Büyüdüğü yurdun müdürü oldu
Büyüdüğü yurdun müdürü oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ