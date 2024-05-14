Açık 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.05.2024 19:43

Manisa'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, durdurulan 5 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Manisa'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler bu kapsamda durdurdukları 5 araçta 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araç sürücüleri U.Ç., B.B., O.G., T.Ç. ve R.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 107 bin 500 lira ele geçirildi.

ETİKETLER
Manisa
Sıradaki Haber
Mardin'de asırlık üzümlerin geni korunacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:23
Fransız vekil: İsrail'in 'soykırım niyeti' gün geçtikçe belirginleşiyor
20:18
AK Parti'de kampa giriyor
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan Ukraynalı yetkililerle görüştü
19:48
Mardin'de asırlık üzümlerin geni korunacak
19:26
Borsa günü yükselişle tamamladı
19:22
İrlanda'daki öğrencilerin Gazze'ye destek eylemleri devam ediyor
Rize'nin yüksek kesimleri karla kaplandı
Rize'nin yüksek kesimleri karla kaplandı
FOTO FOKUS
Büyüdüğü yurdun müdürü oldu
Büyüdüğü yurdun müdürü oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ