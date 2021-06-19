Bu yıl Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. 30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genelge ile 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmişti.

Yener Çevik, Sayedar (Erman Demircioğlu), Sansar Salvo (Ekincan Arslan), Odry G (Erdoğan Güler) ve Nasihat (Yasin Ulu) bir araya gelerek, Türkçe şiirin öncüsü Yunus Emre için "Selam Olsun" isimli rap parçasını dinleyicilerin beğenisine sundu. Şarkı sözlerinin bir kısmı ise şöyle:

"Git bi yerden bul oku Yunus Emre’den hitabe

Ol Allah’a emanet kuldan bişey bekleme

Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme

Yolda kalır nefsine uyan, uyuyorsanda uyan

Dünya kadar derdin olur, derdi dünya olan"

UNESCO ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde hazırlanan Yunus Emre'nin sözlerinin ve bakış açısının anlatıldığı rap parçasının yanı sıra rapçiler klip çekimi için de kamera karşısına geçti.

"Felsefesini farklı eserler aracılığıyla bütün dünyaya taşıyacağız"

YEE Prof. Dr. Şeref Ateş, Yunus Emre'nin felsefesinin gençlerle buluşması adına Türkiye'nin önemli rap sanatçıları tarafından bu felsefenin müziğe dökülmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Yunus Emre'nin sözlerini dünyanın farklı noktalarındaki insanlarla birlikte özellikle genç kuşaklarla buluşturmak istediklerini anlatan Ateş, "Biz Yunus Emre Yılı vasıtasıyla tiyatrosuyla, müziğiyle, sözleriyle bu yılı anlamlandırıyoruz. 'Yaratılmışı yaratandan ötürü severim' felsefesini birbirinden farklı eserler aracılığıyla bütün dünyaya taşıyacağız" sözlerini kullandı.