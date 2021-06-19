AFAD'ın verilerine göre İstanbul'un Kartal ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem yerin 7.06 derinliğinde gerçekleşti.

İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nda hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı kısa sürdü. Özellikle İstanbullular deprem nedeniyle tedirgin oldu.

Saat 15.07'de meydana gelen depremin merkezi İstanbul'un Kartal ilçesi oldu. 3,9 büyüklüğündeki deprem Anadolu Yakası'nda ve çevresinde daha fazla hissedildi.

Ataşehir, Üsküdar, Tuzla, Pendik çevrelerinde ciddi bir şekilde hissedildi.

AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre;



bugün saat 15.07'de #Kartal ilçemiz

Yakacık Çarşı Mahallesi civarında

3.9 büyüklüğünde bir#deprem meydana gelmiştir.



Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.



İlimize geçmiş olsun. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 19, 2021

İstanbul Valisi: Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depremin ardından açıklama yaptı.

"AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun"