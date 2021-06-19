Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 07:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 27 ölü, 16 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Güney Amerika ülkesi Peru'da, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Ayacucho kentinden Arequipa'ya giden yolcu otobüsü, Nasca-Puquio kara yolunda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 250 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Yetkililer, kazada en az 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü ağır 16 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Otobüsteki yolcuların çoğunun özel bir maden şirketinde çalışan işçiler olduğu öğrenilirken, maden şirketi, kazadan büyük üzüntü duyduğunu açıkladı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Çöplükten servet çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz