Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ödemiş'te doğaya kınalı keklik bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çiftliklerinde üretilen 175 keklik, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 7 mahallede doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerinin yanı sıra mahalle muhtarları da kekliklerin doğaya bırakılmasına eşlik etti.
Mahalle muhtarları, Doğa Koruma Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.
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