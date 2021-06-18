Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde takla atan aracın sürücüsü yaralandı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde A.F. yönetimindeki 50 MA 0456 plakalı otomobil, Kayseri-Ürgüp kara yolunda kontrolden çıkarak takla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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