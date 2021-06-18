Vali Aziz Yıldırım, Karahisarlı Mahallesi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de son yıllarda lavantanın ekiminin arttığını söyledi.

Tarım kadar turizm açısından da lavantanın getirisi olduğunu ifade eden Yıldırım şunları kaydetti:

"İlimizde de her geçen yıl lavantanın ekimi artıyor. Salgın döneminde tıbbi ve aromatik bitkilerin daha çok talep edildiğini gördük. Lavanta bizim geleneksel bitkilerimizden bir tanesi. İlimizde geniş alanlarda lavanta ekiliyordu ama bunu yeterince tanıtmadığımızı düşünüyorduk.

Özellikle teşekkür ediyorum İl Kültür ve Turizm Müdürümüz bu etkinliği düzenleme teklifiyle geldi. Yağmur olmasına rağmen vatandaşların ilgisi güzel bu da çok sevindirici. Yoldan geçenlerin de burada durup fotoğraf çektirdiğini görüyoruz. Lavanta tarlaları özel gün fotoğrafları içinde tercih ediliyor."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da lavantanın tarımsal anlamda önemi büyük ama turizm açısından da kente çok büyük katkısı olduğunu belirtti.

Mor renkli tarlaların özellikle foto safari tutkunlarını ve vatandaşları kente çektiğini ifade ederek, "Bu etkinlikle de vatandaşlar bu güzelliklerin tadını çıkaracak. Vatandaşlarımız lavantadan yapılan ürünleri de burada bulabiliyor. Stresini atmak isteyenler için burası birebir." diye konuştu.

Ardından Vali Yıldırım ve vatandaşlar lavanta bahçesini gezerek fotoğraf çektirdi.

Etkinliğe Vali Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve protokol üyeleri katıldı.

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen 2 gün sürecek etkinlikte kitap okuma, plates etkinlikleri, müzik organizasyonları ve fotoğraf çekimleri gibi etkinlikler yapılacak.