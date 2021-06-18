Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye koordinasyonunda hazırlanan "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu" isimli adaylık dosyasıyla 2014'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık'ı evrensel miras haline getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olabilmek için yaptığı çalışmaların meyvesini aldı.

"Gelenekselden Evrensele" sloganıyla geçen yıl aralık ayında Belediyenin başlattığı, BEBKA ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından da desteklenen çalışmaların ardından zanaat ve halk sanatları dalında hazırlanan başvurusu dosyası, UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna gönderilmişti. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Türkiye genelinden yapılan 12 başvuru arasından Bursa ve Sivas'ın müracaatlarının UNESCO'ya gönderilmesine karar verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun Bursa ile ilgili aldığı kararı meclis toplantısında duyurdu. Milli Komisyondan gelen destek mektubunu da meclis üyelerine okuyan Aktaş, şunları kaydetti:

"Yaratıcı Şehirler Ağı'na iki farklı şehrin başvurabilmesi hakkı tanınmıştı. Büyükşehir Belediyesi olarak titiz bir çalışmanın ardından başvurumuzun son halini 29 Mayıs 2021'de Milli Komisyona iletmiştik. Başvuru yapan diğer belediyelerin neredeyse tamamı bu konuda ücret karşılığında danışmanlıklar aldılar. Biz büyükşehir Belediyesi olarak tüm süreci kendi ekibimiz tarafından gerçekleştirdik. Nihayetinde başvuru süresi boyunca gösterdiğimiz özverili çalışmalar neticesinde Milli Komisyon, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2021 dönemi için Türkiye'den gönderecek dosyalar arasında bize yer verdi. Süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bursa ipeği ve İznik Çinisi başta olmak üzere zanaat ve halk sanatları alanında çok ciddi bir farkındalık oluşacağına yürekten inanıyorum."

Hazırlanan başvuru dosyası Bursa ipeği ve İznik çinisi üzerine kurgulandı. Konuyla ilgili eylem planında, ulusal ve uluslararası yapılacak projeler belirlendi. Ulusal projeler arasında İznik Çini Mükemmeliyet Merkezi, Bursa'da Çini ve İpek Günleri ve Gelecek için Kültür projeleri yer aldı. Dosyada belirtilen uluslararası projeler ise Uluslararası İznik Çini Sempozyumu, Bursa Gelişim Forumu ile Çini ve İpek Gelecek Tasarım Yarışmasından oluşuyor.

Türkiye Milli Komisyonu tarafından belirlenen 2 aday başvuru, haziran sonunda UNESCO merkezine gönderilecek ve nihai sonuçların da ekim ayı sonunda açıklanması bekleniyor.