Merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir sokak kedisi, otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

Kazayı gören İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinde görevli motosikletli ekip, yaralı kediyi diğer araçların çarpmaması için yol kenarına taşıdı.

Ekip, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı kediyi daha sonra tedavi için veterinere götürdü.