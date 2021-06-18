Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde merkezli DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de yürütülen terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Kırklareli ve Antalya'da düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri ve örgüt adına Suriye'de silahlı eylemlerde bulundukları iddia edilen Suriye uyruklu A.E.R. ve A.E.F'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Kırklareli ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda iki şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: DEAŞ
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