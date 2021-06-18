Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Numune Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan bir kargo firmasına ait araçta, narkotik köpeği "Ayzek" ile yapılan aramada, 51 yastık kılıfına emdirilerek zulalanan 24 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güngör Mahallesi'nde ise metruk binanın yanına uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine yapılan aramada 18 kilo 900 gram eroin bulundu.