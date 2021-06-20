Avrupa Futbol Şampiyonası heyecan dolu karşılaşmalara sahne oluyor. Günün ilk maçı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynandı. Dolu tribünlere karşı oynanan maçta Fransa ile Macaristan 1-1 berabere kaldı. Fransa, 5 maç sonra ilk kez gol yedi ve puan kaybetti.

Almanya 2. sıraya yükseldi

Turnuva tarihinin en başarılı takımlarından Almanya, son Avrupa şampiyonu Portekiz ile Münih'te Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Maça oldukça iyi başlayan Almanya, 1-0 geriye düşmesine rağmen Portekiz'i 4-2 yenmeyi başardı. Bu sonuçla Almanya turnuvadaki ilk galibiyetini alarak 2'inci sıraya yükseldi. Portekiz ise bu mağlubiyetle 3'üncü sıraya düştü.

İspanya-Polonya 1-1

Günün son maçı Sevilla Olimpiyat Stadyumunda İspanya ve Polonya arasında oynandı. Çekişmeli geçen maçta İspanya ile Polonya 1-1 berabere kaldı. İspanya, VAR incelemesinin ardından 57'inci dakikada penaltı kazandı. İspanya'nın golcü oyuncusu Moreno penaltıyı gole çeviremedi. Turnuvada Polonya ilk puanını kazandı. İspanya'nın ise grupta 2 puanı bulunuyor.

Turnuva kapsamındaki müsabakaların tamamı sporseverlere TRT aracılığıyla ulaşıyor. Büyük futbol şöleni TRT 1, TRT SPOR, TRT 4K ve TRT Radyo 1'den takip edilebiliyor.