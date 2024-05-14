Candan kardeşler için hapis istemi

Organize suç örgütünün gizli kasasının sosyal medya fenomeni Bahar Candan olduğu belirtildi.

Suç gelirlerinin onun üzerinden aklandığı ifade edildi.

Organize suç örgütünün dolandırıcılık yöntemleri Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede anlatıldı.

Örgüt liderleri Onur Apaydın ve İlker Oflu, yakın ilişki içinde oldukları, resmi kurumlarda çalışanlar vasıtasıyla ihale yoluyla araç satın aldıklarını iddia ettiler. Mağdurlara Whatsapp üzerinden fiyat listesi gönderdiler.

Araçları piyasa fiyatının ortalama yüzde 25 altında temin etmeyi vaat ettiler.

Sazan sarmalı yöntemi tam da bu aşamada devreye girdi. İlk siparişte güven kazanmak amacıyla durumuna göre gerekirse piyasadan bir araç temin ediliyordu. Bu şekilde mağdur ve sosyal çevresinden insanlar sarmala çekildi.

Sarmala davet için yüksek komisyon

Mağdurlara, çevrelerindeki kişileri sarmala davet etmeleri için yüksek komisyonlar da veriliyordu.

Hedefledikleri kotaya ulaştıklarında ise araç teslimi yapmadan paralarını alarak ortadan kayboldular.

Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması için paravan şirketler kullandılar. Bu şirketlerin banka hesaplarına yatırılan para, çantacılar vasıtasıyla örgüt elebaşlarına ulaştırılıyordu.

Örgüt içinde kar payı dağıtımı yapılıyor, kalan miktar ise örgütün restoran ve gece kulübü gibi yatırımlarına aktarılıyordu.

Talimatlarına aykırı hareket edenler cezalandırılıyordu

Örgütte sıkı bir hiyerarşik ilişki bulunuyordu. İhraç polis memuru Onur Apaydın ve İlker Oflu örgüt içindeki görev dağılımını yapıyorlardı.

Örgüt elebaşlarının talimatlarına aykırı hareket edenler cezalandırılıyordu.

Bu aşamada pitbull çetesi isimli sokak kanadı devreye giriyor, mağdurları sindirmek için tehdit ve baskı yöntemleri kullanıyorlardı.

Kirli para çarkının döndüğü soruşturmada 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

