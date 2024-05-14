Açık 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.05.2024 20:12

AK Parti kampa giriyor

AK Parti'de, genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da, belediye başkanlarıyla 1-2 Temmuz'da kamp yapılacağı duyuruldu.

AK Parti kampa giriyor

AK Parti’de gerçekleştirilecek iki ayrı kamp programında, yerel seçim sonuçları kapsamlı olarak ele alınacak.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, istişare ve değerlendirme toplantılarına ilişkin bilgi verdi.

Yeni yol haritası çizilecek

Seçim sonuçlarına yönelik analizler çerçevesinde yeni yol haritası çizilecek.

Toplantıların ilkinin 7-8 Haziran tarihlerinde Kızılcahamam'da AK Parti Genel Merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle gerçekleşeceğini açıkladı.

Fatih Şahin, 1-2 Temmuz tarihlerinde AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak istişare ve değerlendirme toplantısına ise belediye başkanlarının katılacağını belirtti.  

ETİKETLER
AK Parti
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Fidan Ukraynalı yetkililerle görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:55
Mısır: Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı insani krizin tek sorumlusu İsrail
21:50
ÇAYKUR'a alınacak 1002 mevsimlik işçi için kura çekildi
21:55
Dünya genelinde ülke içinde yerinden edilenlerin sayısı 75,9 milyona ulaştı
21:37
Güneş'te bir patlama daha oldu
21:34
Rami Kütüphanesi'nde Bilim Şenliği düzenlenecek
21:12
İzmir açıklarında sürüklenen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rize'nin yüksek kesimleri karla kaplandı
Rize'nin yüksek kesimleri karla kaplandı
FOTO FOKUS
Bosna Hersek'te 11. Çocuk Şenliği
Bosna Hersek'te 11. Çocuk Şenliği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ