AK Parti kampa giriyor

AK Parti’de gerçekleştirilecek iki ayrı kamp programında, yerel seçim sonuçları kapsamlı olarak ele alınacak.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, istişare ve değerlendirme toplantılarına ilişkin bilgi verdi.
Seçim sonuçlarına yönelik analizler çerçevesinde yeni yol haritası çizilecek.
Toplantıların ilkinin 7-8 Haziran tarihlerinde Kızılcahamam'da AK Parti Genel Merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle gerçekleşeceğini açıkladı.
Fatih Şahin, 1-2 Temmuz tarihlerinde AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak istişare ve değerlendirme toplantısına ise belediye başkanlarının katılacağını belirtti.