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Gündem
TRT Haber 14.05.2024 18:47

Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu önümüzdeki hafta Meclis'e geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun haftaya Meclis’e geleceğini söyledi.

Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu önümüzdeki hafta Meclis'e geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının haftaya TBMM'ye geleceğini duyurdu. 

Tekin, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmaların" sorulduğu Tekin, şunları kaydetti:

"Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanunu haftaya Meclis'e gelecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Külliye çalışmaları sona erdi. Önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonuna gelir. Süreç bitti, önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonunda tamamlanır. Külliye'deki ilgili kurullarla koordinasyon toplantımızı Cevdet Bey ile yaptık. Redaksiyonunu yapıyoruz. Grup Başkanı imza sürecini takip edecek."

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Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Son Dakika Yusuf Tekin
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