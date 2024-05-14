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Gündem
TRT Haber 14.05.2024 16:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kan Ver Hayat Ver' programına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Politikalar Başkanlığı ve Türk Kızılay ortaklığında düzenlenen "Kan Ver Hayat Ver " programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kan Ver Hayat Ver' programına katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Kan vermenin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kan acil değil sürekli ihtiyaç' prensibiyle sağlığı el veren tüm arkadaşlarımı kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kan Ver Hayat Ver' programına katıldı

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Kampanyamıza destek veren tüm vatandaşlarımıza, Kızılay çalışanlarına ve parti arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Politikalar Başkanlığı ve Türk Kızılay ortaklığında düzenlenen "Kan Ver Hayat Ver " programına katıldı.

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